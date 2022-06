“Dijeron que me quedaba un mes de vida”: La extraña enfermedad que padece Gennaro Gattuso en su ojo derecho

Los sueños están para cumplirse y es lo que hará el mediocentro Aurélien Tchouaméni en los próximos años cuando vista la camiseta del Real Madrid hasta junio de 2027. Extraoficialmente el equipo español cerró el acuerdo con el A. S. Monaco para llevarse a la nueva promesa del fútbol francés.

El periodista David Ornstein soltó la exclusiva en The Athletic y manifestó que el Madrid pagará $85 millones de dólares netos y con bonus y complementos llegará la operación a los $106,86 millones de dólares.

🚨 EXCL: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in package worth over €100m. Clubs finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation @TheAthleticUK #RMFC #ASmonaco https://t.co/QtFyvFNZSt