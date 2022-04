Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pierden uno de los gemelos que esperaban

Gerard Piqué está envuelto en una gran polémica luego de la reciente filtración de unos audios. Meses atrás, el jugador del Barcelona defendió la necesidad de devolver al aficionado al centro de las competiciones deportivas mientras pactaba comisiones millonarias con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para repartirse los beneficios que conllevaría trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Los ingresos finales para ambos habrían sido unos seis millones por temporada para la Federación y cuatro para Kosmos Holding, organizadora del evento y dirigida por Piqué.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, el defensa salía al paso tras conocerse la decisión de su equipo de unirse a la propuesta la Superliga planteada por el Real Madrid y pedía al club dar marcha atrás a pesar de los ingresos millonarios que llegaría a suponer.

Mientras decía eso sobre la Superliga el jugador encabezaba las reuniones con el presidente de la RFEF, Luís Rubiales, para el reparto de millones de euros en comisiones para ambos por trasladar la competición al extranjero, información desvelada por el diario El Confidencial.

«A ver, Rubi. Si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça… a los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que si no el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más», se escucha decir a Pique en los audios.