Cristiano Ronaldo a un paso de hacer historia en su carrera deportiva

Toni Kroos y su hermano Felix ha realizado un nuevo programa en su podcast semanal Einfach mal luppen para hablar de su estado de salud tras contraer el coronavirus. El centrocampista dio positivo a principios de semana y se encuentra aislado en su domicilio.

Kroos no estará presente en el último encuentro de Liga y eso significa que la temporada a nivel de club ha terminado para Toni. Baja más que sensible para el encuentro decisivo contra el Villarreal.

Sin embargo, Kroos no quiso dejar pasar la oportunidad para tranquilizar a los aficionados alemanes y asegurar que volverá a estar a tope para la Eurcopa que arranca en tres semanas:

“Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo“

Pero es cierto que el estado actual del futbolista no es el más óptimo: “Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir“

Sobre la sintomatología que está atravesando durante la enfermedad, Kroos agregó: “Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco”.

El futbolista también ha analizado de la manera que ha contraído el virus: “a pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa”, describió. Luego, la primera en dar positivo fue su esposa Jessica, sobre la que Kroos dijo: “Curiosamente, ya le había comentado de antemano: ‘solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte’. Y así fue“.