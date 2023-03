Benzema arremete contra entrenador de Francia

El futbolista francés Karim Benzema publicó una serie de historias en redes sociales acusando de mentiroso y payaso al director técnico de su selección, Didier Deschamps.

Primero, el goleador del Real Madrid compartió las declaraciones que Deschamps tuvo en una conversación con el medio francés, Le Parisine y al final de la captura de pantalla puso: “Qué audacia” acompañado de un emoji de payaso.

“Karim estaba destrozado porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo ‘estoy muerto’. El diagnóstico de nuestro médico fue el mismo que el de Madrid. No pudo volver a empezar hasta el 10 de diciembre. Por la noche, después de su retirada, le dije a Karim ‘no hay ninguna urgencia’, organiza tu regreso con el director de tu equipo. Cuando me desperté, ya no estaba. Es su decisión, la comprendo y la respeto.” fueron las palabras del estratega campeón del mundo en Rusia 2018.

Eso no fue todo, ya que la siguiente publicación muestra el video de un hombre diciendo a la cámara: “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso” y agregó un mensaje al final de la publicación que dice: “Sagrado Didier, buenas noches…”.

La relación entre jugador y entrenador se rompió previo al debut de Francia en la Copa del Mundo, ya que Benzema interpretó que Deschamps y el cuerpo técnico galo quiso apresurar su recuperación y no respetaron su proceso de rehabilitación.

