Barcelona pierde ante el Atlético de Madrid

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barcelona no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Lionel Messi rompió el silencio en septiembre pasado y con esas palabras dejó en claro que su idea era la de marcharse del club azulgrana y apuntó con dureza contra el por entonces presidente Josep María Bartomeu. Para evitar ir a un litigio legal contra el Barcelona, la Pulga finalmente optó por quedarse a cumplir el año que le queda de contrato (finaliza en junio de 2021).

Esta situación puso en alerta a las entidades más poderosas del mundo, quienes estudian distintas maneras para lograr el espacio salarial suficiente e ir a la carga por el argentino cuando tenga el pase en su poder. Entre los interesados aparecen equipos como Manchester City, Paris Saint Germain, Juventus e Inter, por ejemplo.

Según informa el diario británico The Sun, los Ciudadanos están totalmente decididos a apostar por Messi para juntarlo nuevamente con el director técnico Pep Guardiola (juntos contribuyeron en la etapa más gloriosa del Barcelona) y buscarán incorporarlo en el mercado de pases de enero. Ofrecerían un monto a los 65 millones de euros.

El rotativo hace foco en que la relación entre el futbolista y la entidad española aún sigue fría y puntualizan en que los Culé atraviesan una dura crisis económica, lo que los podría llevar a aceptar una oferta en estos momentos. Los actuales mandatarios negocian con los deportistas un importante recorte salarial y buscarán hacer caja con futbolistas como los defensores de Junior Firpo y Samuel Umtiti, el medio campista Mathesu Fernández y el delantero Martin Braitwaite.

El ’10′, a sus 33 años, sigue vigente y catalogado como uno de los mejores del planeta. En lo que va de la temporada, disputó 10 juegos con su club, en los que marcó 6 goles y brindó 4 asistencias.

Vale destacar que el City nunca ocultó su devoción por el argentino. Omar Berrada, director de operaciones del club inglés, a principios del mes pasado reconoció que “si Leo Messi se va del Barça y se convierte en una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje. Es un talento increíble, alguien que puede tener un impacto espectacular en cualquier club del mundo y además de inmediato. Es el mejor del mundo y creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo consigo”.