Arabia Saudí enloquece con la camiseta de Cristiano Ronaldo antes de su debut oficial

Tras el juego del PSG el pasado jueves (5-4), Cristiano Ronaldo hará hoy (18.30 en España, sin TV) su debut oficial con el Al Nassr en partido de la Liga saudí ante el Ettifaq. La locura, como no podría ser de otra manera, está instalada en esta ciudad (Riad, capital del reino) en la que se abarrotará el estadio local (Mrsool Park).

La capacidad (25,000 espectadores) que sostiene el recinto del segundo club más popular de Arabia (el primero es el tetracampeón asiático, Al Hilal) se va a quedar pequeña para un debut muy esperado, el de ‘Cris’ en la Liga local. El Al Nassr es segundo en la tabla, con un punto menos que Al Ittihad. Si gana, se pondrá líder de un campeonato que cumple su decimocuarta jornada.

