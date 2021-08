VIDEOS | Ninel Conde muestra sus prominentes atributos con unas cintas que solo cubren lo indispensable

La cuenta oficial de Instagram de Ninel Conde desata todo tipo de reacciones, y no es para menos, pues utilizando ajustados vestidos, conjuntos deportivos y bañadores, se convierte en una de las favoritas de esta red social.

En esta oportunidad “El Bombón Asesino” compartió a través de sus historias un video donde aprovechó para mostrar sus prominentes atributos modelando frente a un espejo durante una sesión de bronceado, enfundada con unas cintas que simulan un bikini y que solo cubren lo indispensable de su torneada silueta.

Como era de esperarse el clip de la actriz y cantante de inmediato generó miles de visualizaciones y toda clase de halagos.

Ver Video Acá.

Previamente Ninel Conde aprovechó para compartir con sus fans otro video en el que se le puede ver modelando con un top blanco y unos ajustados leggings grises, donde informó que tiene dos meses realizando un nuevo régimen de alimentación y ejercicio que le ayuda a controlar su porcentaje de grasa corporal.

“Les comparto que llevo 2 meses llevando un nuevo régimen de alimentación, ejercicio y cuidando los horarios de mis comidas ya que había subido mi porcentaje de grasa de manera gradual durante la pandemia. Entre estrés, situaciones emocionales complejas sin darme cuenta de pronto mi ropa ya me apretaba y no me sentía nada bien, intenté de todo y lo único que me ha funcionado es cambiar mi alimentación y ser muy exacta en los horarios de mis 5 comidas… sí 5 comidas. Entendí que para mi caso dejar de comer engorda.

Gracias a mi Dr. Fraga de @clinicametaboliko a mi suplementación y una buena rutina de pesas he logrado bajar 12 libras de grasa y subir 3 de músculo.

Las situaciones complejas de la vida siguen, pero es mejor afrontarlas desde un lugar donde te sientes más saludable, fuerte y seguro.

Pronto les estaré dando más detalles de cómo pueden bajar porcentaje de grasa y subir masa muscular”, afirmó la ex pareja de Giovanni Medina.

Ver Video Acá.