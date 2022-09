VIDEO | Se levanta la polémica por ‘El señor Barriga’, tras dar un show en un circo

Los procedimientos estéticos se han vuelto populares en años recientes, pues las personas están decididas a preservar su belleza y juventud; en este caso, muchos famosos han recurrido a ciertas inyecciones para mantener hidratada la piel y resplandeciente; sin embargo, a varios se les pasa la mano y terminan viéndose muy extraños. Este podría ser el caso de Chayanne, a quien acusaron de haberse metido botox en el rostro.

Resulta que el cantante puertorriqueño publicó un video (hace unas semanas) donde se le puede ver ligeramente diferente de como normalmente luce. En lo que fue un comercial para el lanzamiento de su sencillo “Te amo y punto” se le observa un poco hinchado y con movimientos limitados, quizá por eso dura muy poco la grabación.

Chayanne es uno de los artistas más queridos en Estados Unidos y Sudamérica, especialmente en México donde al parecer es el “padre” de varias generaciones, pues ha sido objeto de deseo de la mayoría de las mexicanas. Por esta razón es que al tener un cambio diferente resalta a los ojos de sus admiradores.

Chayanne y su nuevo aspecto. pic.twitter.com/pIfQ8Vtu4n — Lo + viral (@VideosVirales69) September 14, 2022

El intérprete de “Dejaría todo”, “Y tú te vas” y “Torero” recibió el apoyo de parte de todos sus fans, pero no faltaron las personas que resaltaron los detalles de su rostro, el cual parece un poco de botox.

“Ya te echaste a perder la cara noooo así nos gustas no botox no nada te veías muy guapo e interesante al natural”, “Te amo y punto. No había necesidad de cambiar así. Tú eres muy guapo sin esos cambios drásticos” y “Espero no eches a perder tu linda cara, no hay necesidad de hacerte nada, eres guapo así tengas 50, 60, 70 te queremos natural”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar en su publicación.

A pesar de la ola de comentarios por su aspecto, Chayanne no se manifestó y continuó subiendo videos y fotografías donde aparece como si nada hubiera ocurrido. De igual manera, las personas parecen haber olvidado el tema, pues ya nadie mencionó nada y se rindieron ante sus ocurrencias y estampa.