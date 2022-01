Octavio Ocaña: así lo recordó su familia a tres meses de su fallecimiento

El pasado sábado 29 de enero se cumplieron tres meses del lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña en una serie de hechos que actualmente continúa bajo investigación. El joven actor, quien se robó el corazón de los mexicanos como Benito Rivers en Vecinos, perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza después de que estuvo involucrado en una persecución policiaca.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en Octubre del 2021, tan solo nueve días antes de que el intérprete tabasqueño llegara a los 23 años de edad. Para ese entonces, Octavio Ocaña había regresado a la serie de comedia, quería incursionar en el mundo del stand up y se encontraba comprometido con su novia, Nerea Godínez, con quien pensaba unir su vida en matrimonio durante este año.

A tres meses del deceso del actor, familiares, amigos y compañeros de trabajo lo recordaron con mucho amor y cariño. Bertha Ocaña, una de sus hermanas, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que tomó durante la reciente visita que hizo junto a sus padres al altar de Octavio que encuentra en el lugar donde murió, dentro de la carretera Chamapa-Lechería.

Tras los desafortunados hechos, la familia Pérez Ocaña colocó una estructura blanca que resguarda en su interior una cruz, algunas fotografías del fallecido actor y un dibujo que le hizo el hijo de Nerea Godínez. En las imágenes se puede ver cómo los padres y hermanas de Octavio se fundieron en un cálido abrazo mientras hacían una oración, además de que colocaron un arreglo de flores en su memoria.

“Nuestros pies quieren caminar hacia donde estás durmiendo, pero tenemos que seguir viviendo por ti, para ti, en tu honor y en tu memoria, por tu justicia”, escribió Bertha Ocaña en su posteo.

Los usuarios de la plataforma aprovecharon el espacio para externar su sentir respecto al fallecimiento del tabasqueño, externaron sus condolencias y también dejaron algunos mensajes de amor, cariño y apoyo para la familia, quienes actualmente continúan luchando por esclarecer los hechos con ayuda de un representante legal.

Además de visitar el lugar donde murió el intérprete, sus parientes solicitaron una misa en su honor como parte de una promesa que hicieron tras su partida: “Te prometí que todos los 29 tendrías tu misa y así será hasta el último día, nunca te voy a fallar”, escribió Bertha en sus historias de Instagram.

Nerea Godínez también recordó a quien fuera su pareja sentimental con una foto de su baúl de recuerdos, la cual fue tomada mientras estaba resguardando su sueño. La novia del tabasqueño acompañó la postal con un sentido mensaje donde dejó entrever el profundo dolor que siente al no contar con su presencia.

“Me he quedado sin fuerzas, sin ganas, sin motivos y si, he llegado a la conclusión de que maldita vida que me ha hecho estar sin ti y me ha obligado últimamente a mantenerme de pie […] podrán pasar años y años y siempre será algo que nunca voy a entender y sobre todo a aceptar, TE AMO”, expresó en su Instagram.

Por otro lado, el intérprete tabasqueño sigue presente entre los foros de televisión, pues sus compaleros de Vecinos lo mantienen dentro de la serie y en sus corazones. Recientemente, César Bono concedió una entrevista para De primera mano, donde habló muy afectado por la pérdida de quien fuera su hijo en la serie, pues cabe recordar que el elenco convivió con él desde que era un niño.

“Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, , en el sentido de que era tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera […] le hubiera dado los años que me quedan. Ya viví muchas cosas, para que él tuviera oportunidad de vivirlas; el ser padre, el ser abuelo…”, declaró.