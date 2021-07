Muere a los 78 años la cantante italiana Raffaella Carrà

Jailyne Ojeda se ha convertido en una de las influencers con más seguidores en Instagram y ella sabe acaparar las miradas de sus fans con toda clase de publicaciones que desatan las más bajas pasiones.

Este domingo, la también modelo hizo de las suyas y dejó a sus millones de admiradores sorprendidos, debido a que compartió un video donde aparece con una tanguita roja mientras un chico “tatúa” una bandera de Estados Unidos sobre su prominente retaguardia para celebrar el 4 de julio.

“Happy 4th of July everyone! 🇺🇸🙈 thanks for the tattoo @robtheoriginal”, escribió en el clip que tiene hasta el momento más de 342 mil vistas, y que algunos de sus fans comentaron para decir que esperan que no sea permanente el diseño que puso sobre su principal atributo.

“No, ¿Por qué hiciste eso?”, dijo un seguidor.

“Espero que solo sea un tatuaje temporal”, aseguró otro.

“Tanto que cuidaste tu cuerpo para que le hicieras eso que desperdicio 😢”, agregó uno más.

Ver Video Acá.

Días antes, Jailyne Ojeda subió unas fotos para comentar que había participado como protagonista en el reality ‘La Máscara del Amor’, programa estelar de EstrellaTV, el cual es conducido por Angélica Vale.

Ver Fotos y Video Acá.