Marvel ofrece a Sydney Sweeney ser «Black Cat» en Spider-Man 4

Todo está listo para que la cantante colombiana Shakira, una de las figuras más importantes de la música en Latinoamérica, inicie la temporada de ensayos con mira a su próxima gira de conciertos.

La propia Shakira lo anunció en sus redes sociales, señalando que da por iniciados los ensayos de la gira y mostrando algunas postales de los mismos, en los que se le ve radiante y llena de energía para comenzar a prepararse para cada show en vivo.

The countdown to my tour is on, and we’re officially in rehearsals season! 💃 Can’t wait to bring the energy to the stage and see all of you! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/iOZCw6akgy

— Shakira (@shakira) August 15, 2024