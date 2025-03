Luciana Sandoval se une al elenco de «La Pasión de Cristo» como María Magdalena

En una entrevista con InStyle, Johansson, agradeció el cariño de su audiencia, la actriz considera que estas interacciones pueden invadir su privacidad y afectar su espacio personal.

«Realmente ofende a mucha gente. No significa que no aprecie a mis fans o que no me alegre verlos. Pero siempre les digo: ‘No estoy trabajando’. Y eso significa que no quiero ser identificada en ese momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío», expresó.

Johansson ha mencionado que, en lugar de tomarse fotos, prefiere compartir momentos genuinos con quienes la admiran. Para ella, una conversación breve o un simple saludo pueden ser más significativos que una imagen en redes sociales.

Además, la actriz ha hablado en varias ocasiones sobre su decisión de mantenerse alejada de las redes sociales. En su opinión, la constante exposición puede resultar abrumadora, y ella prefiere centrarse en su trabajo sin la presión de estar siempre conectada con el público de manera digital.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...