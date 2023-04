La inteligencia artificial reveló cómo se vería Clara Chía si fuera hombre

Desde hace meses, el nombre de Clara Chía Marti se ha convertido en uno de los más mediáticos, gracias a su romance con Gerard Piqué, quien terminó su relación con Shakira para hacer una nueva vida junto a la joven catalana. Razón por la cual cualquier tema que se le relacione causa gran interés entre el público.

De hecho, en horas recientes comenzó a circular entre la comunidad internauta una serie de imágenes, las cuales muestran, según la inteligencia artificial, cómo luciría la novia del exfutbolista si fuera hombre.

Las fotos muestran a la experta en relaciones públicas con el cabello corto y rubio. Además, con una barba de pocos días que, a opinión de muchas mujeres, suele ser bastante llamativa entre los rasgos masculinos.

“Yo me casaría”, “sería más guapa que el mismísimo Piqué”, “me parece curioso que se parece a Sasha y podría jurar que así se verá el hijo menor de Shakira cuando tenga unos 25 años” y “creo que, en realidad, seria un poco diferente”; son algunos de los comentarios que recibió Clara Chía.

Cabe recordar que estas imágenes fueron creadas por la inteligencia artificial, luego de que se comenzara a especular a través de redes sociales que, supuestamente, la nueva pareja de Gerard Pique, en realidad, es una mujer transgénero.

De acuerdo con las falsas versiones que circulan en redes sociales y otras plataformas digitales, la mujer antes se llamaba Esteban y hay varias pruebas de cómo lucía antes de su supuesto cambio de sexo.

“Dicen que todo el proceso ha sido pagado por Gerard Piqué, no sabemos si es verdad, pero es el chisme que está más fuerte en los medios internacionales. Empiezan a buscar pedacitos de la canción y dicen que Shakira sabía desde hace mucho tiempo, por eso los significados de la canción: – Igualita a ti – y – alguien como tú -”, expresó la presentadora colombiana Carolina Cruz en una reciente emisión del programa ‘Día a día’.

La canción con Bizarrap salpicó fuertemente a la nueva novia del exfutbolista, la joven Clara Chía que formó parte de Kosmos, empresa de la familia del catalán. En el pasado, se afirmó que la relacionista pública padeció una fuerte crisis de ansiedad que la obligó a ser internada en una clínica de reposo; sin embargo, esto fue desmentido por Piqué en una oportunidad.

El tema con la salud mental de Chía Martí volvió a ser noticia en los medios españoles, que afirmaron que la joven habría protagonizado una fuerte recaída y esta vez ocurrió en público mientras estaba en las calles de Barcelona y no soportó las bromas y comentarios relacionadas con los temas que compuso la barranquillera inspirada en su romance con Gerard Piqué.

“Clara baja la mirada y no se enfrenta a los energúmenos que se ríen de ella, prefiere no entrar en polémicas, pero la procesión debe ir por dentro. Lo pasa mal, imposible evitarlo, como tampoco puede controlar las lágrimas por tanto desconsuelo”, reseñó Informalia, pese a que se había dicho que a la joven no le afectaban para nada las canciones de la colombiana.

Además, el medio indicó que personas allegadas a la joven les habrían confirmado que cuando ella llegaba al lugar en el que se encontraba Piqué, llevaba lágrimas en sus ojos y en silencio, ocultando así el dolor que le habría causado la presión social que han ejercido los fanáticos de la colombiana con sus canciones.

“Nos tememos, por lo que cuentan desde su círculo cercano, que llora en silencio, en la intimidad del piso que comparte con el que fuera central del Barcelona y de la Selección Española. Un suplicio”, agregó

