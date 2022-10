FOTOS | Maripily Rivera desata bajas pasiones en traje de baño que apenas cubre sus piernas y retaguardia

Se viene el Festival “When We Were Young 2023” en Las Vegas. Los organizadores del evento confirman que esté volverá el sábado, 21 de octubre de 2023. Y la nueva entrega llevará al público show épico de pop-punk.

Los protagonistas de este festival serán nada más y nada menos que la banda Blink-182, con los miembros originales reunidos Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. Así también estará una de las bandas más influyentes del género, Green Day.

El resto de las bandas que se presentarán son: 30 Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer y All Time Low, Yellowcard, Rise Against, Sum 41, Pierce the Veil, Gym Class Heroes, Michelle Branch, Thrice, Rise Against, Simple Plan, New Found Glory y muchos más.

Los memes de Blink-182

Los memes por otra parte, se han disparado gracias a que Blink-182 anunció hoy su regreso con un gira mundial, que incluirá visitar países como México. La banda estará en el país azteca en el mes de marzo del otro año.