El conmovedor discurso de Ángela Aguilar en su boda

Después de semanas de rumores y entredichos, ahora se ha confirmado: Ángela Aguilar y Christian Nodal están formalmente casados. La confirmación se dio con las fotos publicadas por Pepe Aguilar, padre de la cantante y quien escribió un largo y profundo mensaje para la joven pareja.

El también cantante mexicano publicó las postales de la boda en las que resalta la presencia de Marc Anthony. En su mensaje, Pepe Aguilar invitó a la pareja a fundamentar su matrimonio en el respeto y la responsabilidad del uno hacia con el otro.

«Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, Incluso igual de importante que el amor!, En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables», publicó en sus redes sociales.

«Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE», agregó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron a conocer su relación luego que el artista hiciera oficial su separación de la cantante urbana Cazzu, con quien tuvo una hija hace algunos meses. Tras la ruptura, Nodal y Aguilar concedieron una entrevista en la que confirmaron su romance.

En dicha entrevista, la pareja dio a entender que su relación oficial era la consumación de un vínculo de mayor anterioridad, lo que despertó sospechas de la potencial infidelidad de Nodal hacia Cazzu, lo que el cantante desmintió categóricamente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...