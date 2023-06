Arnold Schwarzenegger recordó el momento en que le confesó a su esposa que había tenido un hijo con su ama de llaves

A pocos meses de convertirse en papá primerizo, Christian Nodal revela cómo ha vivido el proceso de la dulce espera de su bebé y confiesa que fue él y no Cazzu quien experimentó los típicos malestares, pero la rapera argentina sorprendió a propios y extraños al mostrar su enorme barriga al desnudo, lo que provocó que el exponente del regional mexicano no se pudiera contener.

Previamente, en entrevista, el cantante señaló que en los primeros meses del embarazo su estómago fue el que más sufrió, al punto de acudir a que un doctor lo revisara, hasta que finalmente la cantante le anunció que estaba embarazada, nuevas revelaciones que hizo Nodal respecto a cómo han pasado este proceso que los tiene muy contentos.

“Al inicio me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de náuseas, pero eran más los mareos. Yo me empecé a asustar y hasta fui al médico a ver si no tenía algo. Todos me molestaban y me decían que estaba embarazado y pues finalmente sí fue así”, dijo Christian.

Pero los días han pasado y ahora la sudamericana ya luce una enorme pancita, pues aunque ellos no ha dado más detalles, se especula que Cazzu podría estar en el sexto mes de gestación e incluso se dice que los intérpretes esperan a una niña, conclusiones que ha sacado la fanaticada por las propias palabras de Christian, pero lo que está llamando ahora la atención son las recientes fotos que ella colgó en su cuenta de Instagram.

Pero tras Cazzu haber soltado estas postales en las que su enorme vientre se puede ver en todo su esplendor, Nodal no se quedó callado y lanzó comentario que destacó por sobre los miles que tuvo la publicación, ya que el mexicano expresó al pie de las instantáneas, “Uuuuy mamiii”, acompañado de emojis de fuego, una carita con los ojos de amor y un corazón verde, lo que hizo que muchos se dieran cuenta que él está al pendiente de cada cosa que publica su pareja.

