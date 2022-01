Arnold Schwarzenegger protagoniza un serio accidente de tránsito en EE.UU.

Esta no es la primera vez que Yanira Berríos y Ronoldy Quinteros, expresentador de la Hora del Niño de canal 10, se enfrentan en redes sociales, la relación entre los tiktokers sigue sin despegar y los creadores de contenido acuden a sus videos para tratar de dar una explicación de cara a sus seguidores. Pero, ¿qué pasó ahora?

Ronoldy Quinteros, ex presentador de televisión ahora convertido en tiktoker a tiempo completo, es conocido por sus ocurrentes videos y humor ácido. Quinteros ve la vida sin complicaciones y desde una perspectiva positiva. Al menos lo que sus más de 110.9 mil seguidores ven en su publicaciones.

Yanira Berríos por su parte, se hizo viral en redes sociales por un divertido baile que le dio la vuelta al mundo, suceso que la llenó de valor para dejar su venta ambulante en el centro de San Salvador y así poder dedicarse a la creación de contenidos, según ella describe su nuevo trabajo. Berríos acumula más de 2 millones de seguidores en sus tres cuentas oficiales.

La nueva disputa se debe a que según Yanira Berríos, una persona ha estado burlándose de ella y acusándola de cobrar una fuerte suma de dinero por hacer “publicidad” en sus redes sociales. Se preguntarán ¿qué tiene que ver Ronoldy Quinteros en esto?

Esta misma semana Ronoldy subió un video a su cuenta de TikTok (@ronoldyquintero) en el que reaccionaba a un video de Yanira. El clip muestra un fragmento de otro video de Yanira en el que ella aparece haciendo una especie de mención a una emprendedora, tras ese momento, sale Ronoldy utilizando un audio que dice “cobro $600, $800 por publicidad mi niña, eso cobro”. El audio en cuestión fue sacado de otro video de Yanira en el que explicaba sus tarifas por hacer menciones a marcas dentro de sus videos.

La publicación de Ronoldy Quinteros llegó hasta Yanira Berríos y ella no dudo en responderle. “Esa persona que dice ‘niña Yani la quiero mucho, es humor’. Él pues gracias a Dios vive mejor, está en mejores condiciones que yo. Si usted me quiere a mí, se acercara a conocerme y no pusiera ahí ‘Yanira gana $800’. Y no lo ponga con humor, no es humor”.

Yanira no hace mención explicita a Ronoldy Quinteros pero se sabe que ha sido él quien utilizó la frase “Esto es nada más humor”, para describir el video del que hablamos posteriormente.

Yanira ocupó su respuesta para explicarle a la gente que todo lo que hace es para cumplir uno de sus sueños, poder reparar su casa. “Así es que no tengamos de menos a nadie porque ellos no tienen y yo si. La verdad no hay que ser así, mis corazones. Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre, pero hay que actuar de buena manera, todo lo podemos hacer risa. Me hacen burla y todo lo que ustedes quieran. Ustedes dicen, ‘usted ya aburre’, y ¿ustedes? Desde cuándo están diciendo cuanto estoy ganando yo cuando no gano ni cinco. Miren mis corazones, yo lo que estoy haciendo es para arreglar mi casa. Para parar mi casa, para arreglar el techo de mi casa. Ese es mi sueño, aunque ustedes”, confesó la popular tiktoker.

Yanira Berríos se ha enfrentado en los últimos días a una baja en el alcance de sus contenidos y se enfrenta a una disyuntiva ante la imperante necesidad de encontrar nuevos “trends” de TikTok e ideas frescas para complacer a sus millones de seguidores. Ronoldy por su parte continua entreteniendo a todos con el humor que lo caracteriza.