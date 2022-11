Joven salvadoreño denuncia que pagó $295 por unos tenis que no le duraron ni 24 horas

A través de las redes sociales circula la denuncia de un joven salvadoreño que pagó cerca de $300 por unos zapatos deportivos.

Para sorpresa del joven, los tenis, de una reconocida marca, comenzaron a despegarse en menos de 24 horas.

Según dice en la denuncia, el joven decidió comunicarse con los encargados de la tienda luego de notar que sus tenis estaban en mal estado.

«En menos De 24 Horas Se estaban despegando Les escribí a Messenger y no me contestaron. Fui ala Tienda y me dijeron que El Gerente Se iba Contactar conmigo Me escribió Pero me Dejó en Visto», reza parte de la denuncia en redes.

La denuncia ha generado cientos de comentarios en las redes sociales; algunos usuarios, aseguran que los zapatos no son originales. «En esa tienda venden pura replica y lo peor del caso esq son carisimos como q fueran originales», comentó Zoe Valentina en Facebook.