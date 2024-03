Valentina Basilico gana la etapa II de la Vuelta Ciclista El Salvador

Ayer (jueves), la selección nacional mayor femenina tuvo un duro debut en la fase de grupos de Copa Oro 2024. Enfrentó a una Canadá que es la última campeona olímpica y ocupa la décima casilla del ranking FIFA. Las de la Hoja de Maple resolvieron el partido no por un fútbol arrollador, pero sí que supo aprovechar los errores de la Azul.

En la primera etapa el partido ya estaba 3-0 (6-0 al final) y se había jugado, prácticamente, en el medio campo de la Selecta. Brenda Cerén jugó distanciada de la línea del medio campo y nunca hubo conexión para tratar de hacer daño. Las llegadas al arco rival escasearon en todo el partido. Las jugadoras nacionales no llegaron enchufadas, no fue su noche, sobre todo de piezas como Danielle Fuentes o Juana Plata, que se fueron del partido antes de ir al descanso. El cronómetro solo había consumido tres minutos y Cloe Lacasse, del Arsenal inglés, le daba el primer gancho al hígado a El Salvador. Fue la primera de muchas desconcentraciones en la zona defensiva nacional y que obligaban a Idalia Serrano, la guardameta de la Azul, a trabajar extra para cuidar su arco. El segundo de la noche fue obra de Jordyn Huitema (24′), cuando se halló un balón suelto en el segundo palo. Le siguió, cuatro minutos después, la diana de Adriana León, que en la segunda mitad volvió a convertir (59′) y aumentó la cuenta a 5-0 Kadeisha Buchanan, por la vía del penalti, al minuto 62. Canadá marcó el definitivo 6-0 (89′) tras revisar el VAR, demostrando que es favorita en el grupo y a llevarse la Copa Oro. La Selecta, mientras tanto, debe levantar cabeza pronto porque el domingo se enfrenta a una Costa Rica que también urgirá de puntos. INTERESANTE! Al menos dos muertos en un tiroteo a la entrada de un club nocturno en Florida

Declaraciones de Eric Acuña, entrenador de la Selecta Femenina

Ante la dura derrota, cuña dejó claro que el resultado negativo es su culpa y que perder ante las canadienses era algo presupuestado.

«Cada vez que se pierde el culpable soy yo. Las jugadoras no tienen ninguna incidencia en esto. Yo soy el que tomó las decisiones. Yo soy el que uso el martillo. Si me doy en el dedo es mi culpa, no del martillo. Eso es lo primero. Segundo, no creo que se haya fallado. Yo tenía presupuestado esto. Sé que va a ser un poquito difícil entender para el aficionado lo que es la construcción de un equipo de fútbol que viene de cero a 100 muy rápido. Estamos jugando con un equipo muy importante con una potestad completamente diferente a la nuestra», comentó en conferencia de prensa.

«Casi le pegó al marcador que le dije anoche a mi cuerpo técnico que íbamos a perder. La gente me va a decir ‘¿por qué querés perder?’. Sos realista o no sabes de donde arrancar para saber donde quieres terminar. No me gusta cómo se perdió. Se hubiera podido perder de una manera un poquito más digna y jugando mejor. Al final no me importaban los goles. Quería ver que mi equipo perdiera el miedo de jugar contra cualquiera. Pero no se pudo todavía. Sencillamente hay que seguir trabajando. El tema es de qué manera para yo saber de qué manera me tienen que pasar cosas como estas. Golpes de humildad para nosotros y para las jugadoras. Mejor raciocinios en base a cómo estamos trabajando y cómo nos debemos de parar», añadió.

Acuña identificó el miedo como un factor importante que afectó el desempeño de sus futbolistas en su primer partido en la ciudad de Houston. Además, él indico que el objetivo sigue siendo superar la fase de grupos.

«Yo no vine a jugar con Canadá. Por lo menos no en primera ronda porque todavía no estamos a esa altura. El que crea que está a esa altura está equivocado. ¿Qué falló? El miedo. No me gustó el miedo con el que se jugó. Nadie quería la pelota. Mis contenciones se escondían con la línea de centrales. No es fácil. Pero tiene que llegar a ser fácil en algún momento. Va a tener que llegar el raciocinio para llegar a ser cada vez mejores partidos hasta poder competir. Ahorita estamos a cierto nivel que tampoco estábamos. Lo sigo celebrando y lo seguiremos ejecutando. La meta de llegar a cuartos de final está intacta y vamos a seguir luchando», puntualizó.

