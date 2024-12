Tres personas resultan lesionadas en accidente de tránsito en Nahuizalco

Marcelo Arévalo, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria y número 1 del mundo en dobles, junto al croata Mate Pavic derrocharon su energía y talento en el primer día de El Salvador Open: Leyendas de la Cancha, que permitió a los salvadoreños ver jugar otra vez en casa al tenista sonsonateco en un espectáculo de primer nivel.

Chelo recibió una buena recarga de cariño y ovaciones del público en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, que el tenista correspondió con saludos, firma de autógrafos y las fotografías.

“Es un sueño hecho realidad para mí, nunca me imaginé ver un escenario como este aquí en el Gimnasio Nacional y quiero agradecer al público que se tomó la tarde para venir a apoyarnos, sin ellos no hubiera así de bonito el evento en esta linda cancha”, explicó Marcelo.

Chelo también agradeció a sus amigos y colegas tenistas por aceptar ser parte de El Salvador Open: Leyendas de la Cancha.

La dupla Arévalo y Pavic se lucieron en el juego estelar de la noche en el que vencieron por 7-6(5) y 6-5 al neerlandés Jean-Julien Rojer y el mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela.

“Estoy muy contento con el público salvadoreño, con mi gente, y estar acá en el país siempre es un gran placer y poder regresar a la tierra que me vio crecer, conectar nuevamente con mis raíces y con mi familia, la verdad, que me han recibido súper bien y me he quedado asombrado por la calidad humana del público”, expresó Arévalo.

El público aplaudió varias acciones defensivas y puntos de la dupla salvadoreña y croata.

“Todos los mensajes que he recibido durante toda esta semana y la gente que estaba escribiendo que iba a venir a apoyarnos al partido, la verdad que estoy sumamente agradecido con todos ellos, porque al final todo el esfuerzo que hacemos durante todo el año, los títulos que ganamos más dedicados son para El Salvador y para mi gente”, enfatizó Chelo, campeón del doble en el Roland Garros 2024.

Por parte el neerlandés Jean-Julien Rojer destacó el apoyo y entusiasmo del público en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. También confirmó que estuvo en el país cuando tenía 15 años,

“Estoy muy contento de volver a estar aquí, es muy bonito el país, nosotros nos estamos quedando en la costa, en una casa increíble, y la verdad estamos disfrutando mucho. Yo sé que Marcelo está muy orgulloso de ser salvadoreño, yo sentí siempre mucho apoyo también de El Salvador durante los dos años que jugamos juntos en todos los partidos y en casi todos los sitios donde jugamos siempre había una bandera salvadoreña”, comentó el neerlandés.

Marcelo Arévalo ganó su primer Roland Garros en dupla con Rojer en 2022 que fue un momento importante y consolidó la carrera de ambos tenistas.

“Yo me acuerdo cuando ganamos Roland Garros por primera vez, para el Chelo y el entrenador del Chelo, Yari, estaban diciendo tenemos que hacer un evento en El Salvador y otro en Curazao, esto es increíble, de nivel mundial, es muy bonito, tiene la pinta como Turín, donde terminaron jugando ellos (el ATP Finals) y, en serio, muy bonito como le hicieron”, mencionó Jean-Julien.

“Todo el año jugamos a nivel profesional ATP en los mejores torneos, en las mejores ciudades del mundo y aquí está increíble, muy bonito. En Curazao no tenemos algo así, entonces sí hacemos algo en Curazao algún día no va a salir así”, dijo.

