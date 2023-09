Insisten que Fito Zelaya sea el técnico de La Selecta

La karateka salvadoreña, Gabriela Izaguirre, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, anunció a través de sus redes sociales que fue seleccionada como la imagen de la marca deportiva Under Armour en El Salvador.

«Estoy muy feliz de anunciar que ahora soy parte del sqUAd de Under Armour mi sueño es hacer historia en el karate y estoy agradecida que Under Armour sea parte y me acompañe en mi proceso», anunció Izaguirre a través de su cuenta de Instragram.

De igual manera, la atleta dio a conocer la ubicación de la primera tienda de Under Armour en El Salvador.

Under Armour es una reconocida marca estadounidense de ropa, que ha contado entre sus representantes a estrellas como Dwayne Johnson, el nadador Michael Phelps, y el basquetbolista Stephen Curry.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...