Autoridades de Protección Civil en alerta ante incremento de lluvias

El presidente del INDES, Yamil Bukele, se pronunció este sábado en redes sociales sobre la anunciada venida del influencer colombiano WestCOL para participar en un evento organizado por una empresa privada, que cuenta con el patrocinio del INDES.

El polémico estreamer colombiano, de nombre Luis Villa, conocido como WestCol, ya estuvo antes en El Salvador y durante su estancia se expresó mal de los salvadoreños, en especial de las mujeres. «Ha sido el peor país… Lo voy a decir, es donde yo he visto menos mujeres lindas, donde no he visto ni una… Yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto, socio”, dijo luego de su primer visita al país.

Por su parte, Yamil Bukele lamentó las declaraciones del influencer y dijo que pediría a los organizadores que consideraran la venida del influencer. «Es lamentable la forma en la que WestCOL se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy», afirmó Bukele en su cuenta de X.

Asimismo, consideró «poco acertado» que el joven crea que todo fue un juego. «Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración. Por nuestra parte anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán en este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña», agregó el presidente del INDES.

Por su parte, Luis Villa, quien cuenta con 1.4 millones de seguidores en la red social de Twich, 2.5 millones en Instagram, más de 700 mil en YouTube y más de 110 mil en TikTok, pidió que a su venida a El Salvador «todas las mujeres lindas se reúnan en un solo lugar» para recibirlo, así como pidió a los salvadoreños recibirlo «con los brazos abiertos».

«Voy a El Salvador, está confirmado… un país contra mí, y gané, jajaja», dijo.

