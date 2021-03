Personal médico destaca que “es un privilegio” recibir la vacuna contra el COVID-19

Este sábado el medio salvadoreño, Diario Digital Cronio, realizó una entrevista en primicia a Nancy Giraldo, la sensual oficial penitenciaria colombiana que se volvió viral en redes, tras subir sus fotografías y videos en su plataformas personales.

Giraldo, quien reside en Medellín, es parte de las filas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia, desde hace 10 años, del área del cuerpo de custodia y vigilancia, que como su nombre lo indica es una oficial que se encarga de la seguridad de los centros carcelarios en dicho país.

Su madre, quien hace un tiempo falleció, le ayudó a pagar la ficha de ingreso al instituto penitenciario, donde se escribió y posteriormente hizo un curso durante un año, logrando en ese tiempo la selección para ser parte del INPEC.

«Es un trabajo peligroso, es un trabajo arriesgado; pero con el tiempo le vas cogiendo amor a tu profesión y ya pasa de ser algo riesgoso, a ser algo de tu vida, algo que te gusta, algo que tu amas», añadió Giraldo.

Además indica que recibe halagos y expresiones por parte de los presos, sin embargo con el debido respeto ya que tienen que seguir reglas dentro de la prisión.

La colombiana indica que se hizo viral luego de subir un TikTok y compartirlo en su Instagram, bailando twerk, y que fue una amiga quien la motivó a subir este material.

«Mis fotografías se hicieron virales en el momento que yo decidí compartir un video de TikTok hace 20 días. (…) Quise hacer un video bailando twerking, ese video fue el que me hizo viral», dijo Giraldo.

Nancy además dijo tomar a bien los piropos y comentarios que recibe por parte de sus seguidores e indica que al volverse viral ha recibido apoyo de su familia, amigos y compañeros de trabajos.

«Para mi es una oportunidad muy bonita, una oportunidad que me está regalando la vida, me siento muy feliz, me siento muy agradecida con los medios de comunicación de compartir mi historia, a las personas que me siguen y me escriben», añadió Nancy.

Además Nancy invita a las personas a que cumplan sus sueños, así como ella está aspirando en este momento, además de ser una funcionaria pública, a ser modelo.

«Mi sueño frustrado es haber sido modelo, mido 1.80 (…) no está descartado sino que este trabajo de ser funcionario demanda mucho tiempo de pronto el tiempo libre que tengo es muy corto, pero siempre es algo que espero poder realizarlo y espero poder lograrlo», dijo la guardia penitenciaria.

«Nunca es tarde para hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te inspira, lo que te motiva y pues que entre todos nos tenemos que apoyar y no atacar», añadió la ahora influencer.