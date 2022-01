FOTOS | Sabrina Sabrok regresa a México para realizarse su cirugía número 53

A Sabrina Sabrok le gusta meterse cuchillo y empieza el 2022 sometiéndose a su cirugía número 53.

La modelo regresó a México luego de una larga temporada en Estados Unidos para reencontrarse con su doctora de cabecera en los próximos días.

“Vine a ver a mi cirujana porque quiero hacerme varios procedimientos, entre ellos estirarme la cara, me interesa someterme a una liposucción para quedar súper flaquita.

“Ya tengo cita con la doctora la próxima semana. Esta sería mi cirugía 53, más lo que se me ocurra”, expresó en un comunicado.

Debido a sus trabajos como cantante y actriz porno, la argentina busca verse extraordinaria en cada aparición, razón por la que hará lo imposible por verse espectacular y hasta criticó a aquellas famosas que niegan sus arreglitos.

“Yo reto a las chicas del medio que confiesen sus cirugías, no tiene nada de malo querer robarle unos años al tiempo“, agregó.

“Es absurdo que digan que no se hacen nada, cuando es más que notorio, es hipócrita. Yo lo digo porque la gente sabe que a mí me vale lo que piensen, mientras yo esté feliz con mi cuerpo, me vea joven y le guste a mi esposo lo demás no me importa”, aseguró.