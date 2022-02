Eugenio Chicas dice que los sobresueldos están regulados por la ley

Tomado de la noticia SV

El exministro de gobernación Enrique Degenhart, arremetió contra el medio digital El Faro y afirmó que en la noticia en la que se le involucra es una estrategia para tratar de involucrarlo en algo sobre lo cual “no tiene ningún conocimiento” y desprestigiar su integridad.

Cabe menciona que, esta no es la primera vez que dicho medio trabaja este mecanismo, en El Salvador el caso más emblemático es el del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais.

Degenhart aseguró que las notas publicadas por este medio digital salvadoreño “es la forma como con testimonios falsos ha dañado a muchas personas inocentes”.

“Le contesté al periodista español de El Faro que me llamó el viernes de la semana pasada. Yo no tengo absolutamente nada que ver en este tema, estoy claro que esto es una estrategia para tratar de involucrarme en algo sobre lo cual no tengo ningún conocimiento, obviamente es la forma en como siguiendo con la coacción y con esos testimonios falsos han dañado a muchas personas inocentes en este país”, dijo el exministro guatemalteco.

Esta no es la primera vez que este “tipo de medios” hacen el trabajo de caja de resonancia y que no le extrañaría que en “corto plazo haya un noticiero de Estados Unidos, como lo han hecho en otras oportunidades, que se suba a la misma nota fabricada”.

“Creo que es importante que los guatemaltecos no nos dejemos engañar por estos procesos, que tienen objetivos criminales o espurios. Es importante que estemos claros, y que todas aquellas personas que hayan sido coaccionadas en el pasado, por este grupo de supuestos operadores de justicia, salgan públicamente a denunciarlos”, puntualizó.

CASO “CORRUPTELA”

En El Salvador el caso más emblemático es el del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, a quien a partir de publicaciones señaladas por él y su grupo de abogados de “falsas” se le abrió un proceso en la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Douglas Meléndez.

El proceso de desprestigio de Raís dio inicio con la publicación de Héctor Silva, en la revista Factum, periodista que en muchas ocasiones ha sido señalado de “mercenario y carnicero de pluma”, además de recibir sobresueldos.

“Mientras trabajó para el gobierno del presidente Funes, el exdiplomático y periodista recibió pagos ocultos, que en algún momento hasta llegaron a duplicar el salario nominal del presidente de la República. Silva Ávalos, codirector de Revista Factum hasta su separación del cargo en octubre de 2019, alega que él creía que todo era legal, y en una entrevista con este medio revela detalles de su trabajo paralelo al de diplomático y admite una relación con el empresario Adolfo Salume que hasta ahora había negado.”, cita una publicación de la misma revista en la que posteo dicha “noticia” contra el empresario.

Tras la publicación de Silva, los periodistas Carlos Dada y José Luis Sanz, del medio digital El Faro retomaron la “nota periodística”, la que también fue publicada en la Prensa Gráfica creando así la caja de renuncia que Degenhart señala.

Tras la publicación la fiscalía de Douglas Meléndez inició una investigación contra el empresario. El exfiscal general ha sido señalado en múltiples ocasiones de fabricar casos para atacar a contendientes políticos y empresarios siguiendo supuestas órdenes de grupos de poder para destruir competencia empresarial.