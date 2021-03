Emilio Corea revela que ARENA distribuía discrecionalmente dinero para plazas entre sus diputados

La diputada independiente Felissa Cristales denunció, este miércoles, que dentro de la Asamblea Legislativa existe una estructura que promueve los actos de corrupción y se ha encargado de esconder las denominadas “plazas fantasmas”.

“Hay diferentes actos de corrupción que descubrir dentro de la Asamblea. Hay una estructura en la Asamblea Legislativa que se encarga de esconder este tipo de contrataciones. El departamento de tesorería también ha favorecido a las fracciones legislativas en la contratación de personal. Es una red de corrupción formada dentro de este Órgano de Estado”, dijo la diputada.

De igual forma, Cristales aseguró que desde que llegó a la Asamblea Legislativa bajo la bandera de ARENA, su ex partido, ella comenzó a denunciar actos de corrupción, lo que provocó que poco a poco fuera excluida del partido. Además, explicó que el reglamento de ese Órgano de Estado ha sido manipulado para promover la falta de transparencia.

“El reglamento de la Asamblea y todo el camino para el uso de ese presupuesto de contratación está hecho para que no exista una prueba, para que no se pueda denunciar y para que no quede evidencia”, dijo Cristales.

Respecto a los allanamientos que está realizando la Fiscalía General de la República (FGR) en la Asamblea Legislativa, la diputada apoyó la acción y afirmó que esto marca un precedente en el combate a la corrupción que han cometido por años los partidos tradicionales.