El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la entrega de premios del tercer sorteo de su promoción Gana Fácil

Con mucha alegría el SISTEMA FEDECRÉDITO continúa premiando la fidelidad de sus socios y clientes realizando la entrega de premios del tercer sorteo de la gran Promoción Gana Fácil. En esta premiación se entregaron 249 increíbles premios a los afortunados ganadores tales como: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 40 premios en efectivo de US S250.00, 60 premios en efectivo de US S200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en la promoción fue muy fácil ya que los socios y clientes recibieron UN número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US S75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se les asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

«Estamos muy contentos de premiar la lealtad de nuestros socios y clientes al entregar los premios del tercer sorteo de la promoción Gana Fácil. Felicitamos a los 249 ganadores y agradecemos la preferencia por los productos y servicios que les ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECREDITO. Asimismo, invitamos a todos los salvadoreños a adquirir nuestros productos y servicios para que puedan participar en próximas promociones y así sumarse a la lista de los felices ganadores», comentó el licenciado Oscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.

EI SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 815 puntos de atención y presencia en 195 municipios en el país, siendo así la red financiera con mayor cobertura nacional.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...