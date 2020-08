VIDEO | Automovilistas se van a las patadas y a los puños en la Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador

Un nuevo acto de intolerancia fue captado el domingo, luego que dos personas demostraran sus destrezas al irse a los puños y patadas en plena vía de la Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador.

Se trata de dos conductores de los vehículos Hyundai Placas P-650-702 y P-608-502, de quienes luego de una supuesta discusión acalorada decidieron ir se a los golpes para arreglar el problema del cual se habrían enfrentado.

Por el momento, se desconoce del por qué estos sujetos dieron este “show” frente a los demás conductores que captaron las mejores imágenes y videos de los cuales fueron compartidos a través de las distintas redes sociales.

#ElSalvador | Nuevo caso de intolerancia en las calles de San Salvador 🇸🇻Dos conductores (Hyundai P-650702 y Hyundai P-608502) discutieron acaloradamente y se lanzaron algunos golpes en avenida Manuel Enrique Araujo, todo ante los demás automovilistas que miraban con asombro la lamentable escena.¿Algún consejo para estos artistas? Posted by Todo Motor on Sunday, August 16, 2020

“Causa gracias pero la verdad las personas hoy en el Salvador tienen un problema psicológico, yo cometí un error el viernes, en el Redondel que esta enfrente de Wall Mark Constitución, no vi al motociclista y me tire, el me golpeó el carro y me lo apacho a puras patadas, por gusto simplemente le pedí disculpas porque ni lo toque porque logré frenar a tiempo y aún así que le pedí disculpas” comenta un usuario de las redes sociales quien se engrentó a un caso similar.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce si estos conductores habrían sido abordados por la Policía Nacional Civil (PNC), así como si resultaron lesionados producto de la ira de la cual se expresaron.