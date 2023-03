Piden ayuda de cualquier forma para Calín, el motorista que manejaba la rastra en Los Próceres

La Policía Nacional Civil reportó la captura de un motorista de rastra que se pasó llevando a más de una docena de vehículos en la entrada al bulevard de Los Próceres en San Salvador.

Se trata de Carlos Alberto Portillo Vásquez, de 54 años, motorista de la rastra que originó el múltiple accidente en el bulevar Los Próceres, ha sido detenido y quien deberá enfrentar a la justicia.

En el percance, dos personas ya están siendo veladas y varios conductores resultaron lesionados.

Pero después de ser detenido, muchas personas han mostrado su apoyo y por ello ahora piden ayuda a su causa.

Este el mensaje publicado de sus amigos.

“Buenos dias amigos este es Carlos Portillo más conocido como Calin el es el motorista del cabezal que se accidento ayer en la monseñor esta persona tiene mas de 30 años de experiencia de ser motorista de estas maquinas, él no tiene ningún vicio es una buena persona trabajadora el sale a ganarse el sustento de su famila y no es posible que por una falla mecanica de la maquina el tenga que pagar por todo duele ver a las familias de los fallecidos llorar a sus seres queridos pero de corazon les digo un motorista no desea hacerle daño a otra persona en la calle lastimosamente esto le paso a calin como pudo haberle pasado a otra persona si alguna persona de buen corazon desea ayudarle a calin sera de mucha ayuda les dejo el contacto de la hija de calin para que se comuniquen directamente con ella 69875014”.

"Buenos dias amigos este es carlos portillo mas conocido como calin el es el motorista del cabezal que se accidento ayer en la monseñor esta persona tiene mas de 30 años de experiencia de pic.twitter.com/zdHXseeQAH — El Salvador Noticias (@ElSalvadorNot) March 15, 2023

