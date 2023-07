Un total de 14 extranjeros han sido procesados y encarcelados en el último año

El juicio por el asesinato del dirigente del Partido Concertación Nacional (PCN), Ramón Orlando Kury, se repetirá luego que dos magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron hacerlo tras considerar que hubo falta de argumentos del juez resolutor.

De esta manera, Santos Hernández Beltrán, Samuel Elías Delgado Navas y Óscar Remberto Delgado Navas enfrentarán nuevamente la justicia por el delito de homicidio agravado cometido la noche del 26 de abril de 2018 en la colonia Las Mercedes, en la entrada de la sede nacional del PCN.

Los magistrados ordenaron la repetición tras considerar que el juez José Luis Giammattei Castellanos no valoró ni analizó la prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el informe, Giammattei fue señalado por los fiscales por no considerar en el juicio los audios obtenidos de la intervención telefónica, no reproducirlos en el juicio y no valorar la extracción, vaciado y análisis de la información de los celulares de los tres procesados.

Por su parte, Giammattei justificó sus decisiones asegurando que las pruebas presentada por la FGR no lograron romper el principio de inocencia, pues dijo que los celulares de los imputados fueron “secuestrados” sin autorización judicial.

