Dura condena para pandilleros que le quitaron la vida a una persona en la puerta de su casa

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de abril cuando la víctima se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Santa Elena, de Santa Ana, cuando hasta el portón de la víctima llegaron los delincuentes, acompañados de un menor de edad.

Los sujetos llevaban armas de fuego cortas y armas blancas; tocaron el portón y la víctima salió para verificar quién era. Enseguida hubo un cruce de palabras y posteriormente uno de los sujetos le disparó, casi de inmediato dispararon otros dos y cuando el herido estaba en el suelo, el menor de edad también disparó.

La víctima falleció en el lugar y los médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) dictaminaron que la causa de la muerte fue por múltiples heridas penetrantes producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Asimismo, presentaba heridas profundas causas por arma blanca de tipo corto contundente en cara, cuello, tórax anterior y abdomen.

Por este hecho, los pandilleros fueron capturados y es asi que el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional para los imputados Nelson Amílcar P. y Erick Fernando R., ambos de 24 años de edad, a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Ernesto Santiago Sánchez.

Mientras que para los imputados ausentes Carlos Isaías S., Manuel Ernesto P., Cristian David Z., y Jhonathan José L., se ordenó la continuación del proceso sin ninguna restricción, porque no fueron intimados y no fue posible su citación para la audiencia inicial, por lo que en estos casos no se pueden imponer medidas cautelares por no haber ejercido el derecho de defensa.