FOTOS – VIDEOS: Gobierno celebra día histórico para Frank Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar al espacio

Los actos de intolerancia por parte de algunos conductores continúan circulando y quedando en evidencia en las diferentes redes sociales.

Esta vez, dos sujetos fueron captados “echándose” el carro en plena vía pública de la avenida Las Amapolas, en cercanías del árbol de la Paz, en San Salvador.

Según la denuncia que circula en las redes, el conductor del microbús circulaba en sentido contrario y se quiso incorporarse a la fuerza al carril.

Mientras los sujetos se dedicaban a discutir sobre el grado de culpabilidad, los demás conductores les pitaban para exhortarles que continuaran en su recorrido por el tráfico que hacían.

“Sepan que manejar un automóvil es una gran responsabilidad y no pueden andar toda la vida llevándosela de vivos, solo porque a la fecha no les ha pasado nada, van a encontrar un loco peor y no lo vayan a lamentar”, comenta un usuario en las redes.