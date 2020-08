FOTOS – VIDEO | Motociclista fallece en fatal accidente en San Juan Opico en presunta carretea clandestina

View this post on Instagram

#ElSalvador Momento exacto cuando un motociclista impacta contra un vehículo, el joven de la moto falleció en el instante. El ahora occiso había llegado a disfrutar la noche con sus amigos en una gasolinera donde se reúnen entusiastas y clubes racing, daba un “pase de prueba” con su moto pero no contaba con un vehículo que se incorporaba a la carretera y le impactó de lleno. ¡Lamentable, por favor evitemos correr en las calles, para eso están las pistas!