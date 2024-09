Equipo de estadounidenses investigará accidente aéreo de Pasaquina, La Unión

En la capilla ardiente, en la Ex Casa Presidencial, en San Salvador, en honor a los héroes de la seguridad fallecidos en el siniestro aéreo del pasado domingo en Pasaquina, La Unión, el Presidente Nayib Bukele relató esta noche que en la primera reunión de Gabinete de Seguridad por la emergencia tras el aumento de homicidios de marzo de 2022, escribió un tuit (ahora post en la red X) «Dios, guía nuestro plan», «en otras palabras una petición a Dios para que guiara nuestro plan».

El jefe de Estado recordó ante los presentes, y en cadena nacional, que el director Arriaza Chicas lo leyó mal, y por ser muy devoto y muy creyente, o ambas cosas, y entonces, él leyó «Dios guía nuestro plan, que es distinto, yo pedía, Dios, que guiara nuestro plan y él leyó, que Dios estaba guiando nuestro plan», recordó.

En días posteriores, el comisionado puso un tuit, donde escribió, «Dios guía nuestro plan» , y en buena medida cree que eso ha sido parte del éxito para que las pandillas estén casi extintas.

Bukele dijo que en una reunión en Casa Presidencial iba a corregir la frase, sin embargo, Arriaza Chicas se adelantó y le manifestó, «no se preocupe presidente, si usted ya lo dijo, que Dios guía nuestro plan , ya no le pude decir que no, y entonces, yo dije que podría ser una señal de Dios de que la petición que yo hice ya fue escuchada y el director Arriaza Chicas ya lo sabía, yo no lo sabía, él sí lo sabía», mencionó.

Esa y otras anécdotas fueron rememoradas por el jefe de Estado, ante los familiares de los ocho héroes, de quienes destacó la valentía de cada uno. «Ellos dieron la vida por ustedes, por todos los salvadoreños, hicieron el sacrificio máximo», afirmó Bukele, quien admitió que dos horas después de haber sido informado del siniestro, el domingo pasado, no lo podía creer y se empecinaba en creer que era un error.

Y continuó, «Entonces uno dice, ¿por qué pasa esto, por qué?, en ese helicóptero iba gente tan crucial para nosotros. Todos héroes, a excepción de uno, un criminal, pero de ahí todos héroes», mencionó.

De los pilotos dijo eran condecorados. El teniente Alberto Quijano López siempre se destacó por ser un excelente piloto aviador, y no solo eso, había recibido la medalla Bicentenaria.

«El teniente piloto aviador Jonathan Raymundo Morán había recibido incluso un premio por su destacada trayectoria, habían recibido incluso premios en Mali, había trabajo en operaciones aéreas de Mali, siendo reconocidos por la ONU», destacó.

De igual forma recordó el legado de las demás víctimas como el papel fundamental de David Cruz en las comunicaciones del Gabinete de Seguridad.

«David Cruz era una pieza tan clave y tan fundamental en la seguridad, era el jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad, y recuerdo que todo recaía en él», aseguró.

El mandatario recordó: «Me decía alguien, tienes que pensar en el nuevo director de la policía, pero nunca se me pasó por la mente que Arriaza Chicas iba a dejar de ser director de la Policía, cómo se nos iba a pasar por la mente no tenerlo».

«Así que mis amigos ustedes parten terrenalmente pero su memoria siempre se queda con nosotros, su legado siempre estará por siempre en este país, ojalá cuando todos nos toque partir dejemos un legado similar al que dejaron todos ustedes», indicó el mandatario.

Tras esas palabras entregó a cada esposa o familiar de los fallecidos, el pabellón nacional y en el caso de Claudia de Arriaza, el bastón de mando que recibió el día que fue ascendido a comisionado general de la corporación policial.

