El Salvador se conectará a internet mediante cable submarino

El titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Manuel Aguilar, afirmó en una entrevista televisiva ayer, que El Salvador está haciendo estudios para tener su conexión autónoma a internet.

Se trata de un cable submarino que se conectaría en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, que le permitiría tener altas velocidades de internet y mayor competitividad en la región. De esta forma el país no dependería de conexiones con otros países vecinos.

«Estamos con esos estudios bien avanzados y es seguro que pronto vamos a tener un cable submarino que traería beneficio de conexión directa no estaríamos dependiendo de los países vecinos de Centroamérica. No se había puesto interés a esto anteriormente pero este Gobierno es lo que está buscando», detalló Aguilar.

Este nuevo paso tecnológico se sumaría al más reciente anunciado por el Gobierno tras convertirse en el primer país de la región en contar con el servicio de internet satelital de Starlink, de la compañía Space X, el que Manuel Aguilar calificó de «sumamente importante» para el país.

«Esta noticia (de Starlink) es sumamente importante, como Gobierno del presidente Bukele hemos estado trabajando con Starlink durante unos dos años para traerlo a El Salvador y lo logramos. El Salvador es el primer país en Centroamérica que tiene esta tecnología», añadió.

Este internet, según el funcionario, está diseñado para llevar el servicio a donde los operadores locales no les es rentable. «En El Salvador no importa donde estés y podes tener internet de alta velocidad. Hemos hecho pruebas y estamos entre las velocidades de 150 mbps hasta los 300 mbps. Los resultados son excelentes»

El servicio es el mismo que la compañía brinda en Estados Unidos, pero con un precio más asequible para los salvadoreños que pagarían una mensualidad de $49 dólares por mes sin contrato y un costo único por el kit de $499.

El objetivo primordial del Gobierno, de acuerdo con Manuel Aguilar, para esta tecnología es llevarla a centros escolares remotos que no cuentan con servicio de internet para sus comunidades educativas. El funcionario aclaró que la compañía estadounidense no busca competir con las operadoras locales, sino ofrecer el servicio donde estas no tienen cobertura.

«Lo hemos estado instalando en escuelas que jamás habían tenido internet. Eso es lo principal para nosotros de los beneficios que trae Starlink», afirmó.

El Gobierno a través de la Siget, también está implementado tecnología para asegurar que las compañías telefónicas cuenten con las velocidades de internet que ofrecen mediante medidores de señal. «Estamos trabajando en una plataforma con un mapa interactivo que brindará mediciones de señal», concluyó el funcionario.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...