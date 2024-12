Choque entre autobús y pick up en el bulevar de Los Próceres

Un accidente vehicular involucró a un autobús del transporte colectivo y a un vehículo tipo pick up en el bulevar de Los Próceres. El incidente fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro, que registraron el momento del choque cerca del paso a desnivel que conduce al bulevar Monseñor Romero.

El video muestra al autobús intentando incorporarse de manera abrupta al carril de la derecha, lo que generó la molestia del conductor del pick up, quien tenía el derecho de vía. A pesar de la invasión de carril, el conductor del pick up no cedió el paso y ambos vehículos continuaron avanzando hasta que se produjo el impacto.

Afortunadamente, en este nuevo episodio de intolerancia vial no se reportaron lesionados graves, aunque sí se registraron daños materiales en ambos vehículos.

#SívarSeguro | El sábado por la tarde, las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador Centro captaron un accidente de tránsito entre un autobús y un pick up, en el bulevar de Los Próceres, debido a la intolerancia frente al volante. pic.twitter.com/wthWzEzQbD — Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) December 2, 2024

