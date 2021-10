Capturan a sujeto que robó a pasajeros en bus R-133

El presidente de la República, Nayib Bukele; y el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, inauguraron la planta potabilizadora Torogoz (anteriormente conocida como Las Pavas), la cual abastece a 1.5 millones de salvadoreños, es decir el 40 % de la población que habita en San Salvador.

“Estamos haciendo una inversión millonaria, saldando una deuda histórica del país. Estamos beneficiando a 1. 5 millones de Salvadoreños. Entonces poder trabajar en todas las aristas del país al mismo tiempo. Este proyecto es importante porque cortamos el riesgo de quedarnos sin agua por meses y sirve de modelo para llevar proyectos de agua potable a más lugares”, dijo el presidente.

El presidente Nayib Bukele indicó que esta obra responde a una deuda histórica que no fue abordada por las gestiones anteriores, pero que en esta gestión se desarrollaron todos los trabajos para mejorar el servicio de agua potable.

"De ahora en adelante la nueva planta se llamará Planta Potabilizadora Torogoz", Presidente @NayibBukele. 🇸🇻 pic.twitter.com/x9kfhq0Bxo — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 26, 2021

“Creo que muchos han escuchado hablar de la Planta Potabilizadora de Las Pavas tantas veces, y creo que ninguna vez fue por algo positivo, siempre eran por problemas. En el 2019, cuando ya éramos Gobierno, me dijeron que teníamos que arreglar la planta pero que nos quedaríamos sin agua cuatro días; comenzamos a preparar un despliegue para la entrega de pipas y agua embotellada. Decidimos meterle de lleno al proyecto y dejar la planta potabilizadora como el pueblo salvadoreño se lo merece: a su máxima producción y brindando agua de calidad. De ahora en adelante la nueva planta se llamará Planta Potabilizadora Torogoz”, expresó el presidente de la República.

La planta de Las Pavas tenía 25 años de abandono, lo cual generó fallas que provocó la disminución del abastecimiento. Dicha planta estaba operando con un déficit de 47 %, y los habitantes de 11 municipios de San Salvador se veían afectados por las irregularidades del suministro.

“La planta fue construida en 1992, y en 1997 ya requería mantenimiento, pero el presidente de ese entonces, Calderón Sol, decidió no hacerlo. Luego vino el gobierno de expresidente Francisco Flores y no hizo nada, vino el gobierno de Tony Saca, que está en la cárcel por corrupción, y no se hizo nada. Luego vino el famoso presidente de ANDA, Carlos Perla, preso por robos millonarios y tampoco hizo nada. En el 2015, el Gobierno del expresidente Sánchez Cerén dijeron que necesitaban reparar la planta, buscaron el financiamiento, pero no se hizo nada”, recordó el mandatario.

La rehabilitación consistió en la instalación de 29 nuevos motores y 24 filtros, renovando por completo el proceso de potabilización en la bocatoma y en toda la línea de producción. La capacidad de producción ha aumentado de 1.6 a 3.0 metros cúbicos por segundo.

Uno de los principales beneficios que recibirá la población con la rehabilitación será la mejora en el abastecimiento, ya que se percibirá un incremento en la producción de agua potable. Algunos de los municipios que serán beneficiados son Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango, y el sur de San Salvador.

El presidente también explicó que: «este gran proyecto es millonario en algo muy importante, muestra el compromiso del gobierno de hacer las cosas bien en todas las áreas», además, dijo que «hay que agradecer la cooperación internacional con la que se hizo: son $78 millones en total, y el BCIE, que nos apoyó con lo restante, más de $16 millones».

Cabe mencionar que se remodeló y equipó el laboratorio de control de calidad de agua con equipo de última generación.