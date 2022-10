54,229 capturados durante Régimen de Excepción en El Salvador

Foto: Cortesía

De acuerdo a los abogados de Rais no ha sido fácil contar con toda la información que demostraba las falsedades en documentos introducidos al caso por Fiscalía, por haber sido ocultados durante el trámite de los procesos por los agentes fiscales a cargo y en otras ocasiones por las autoridades judiciales, como fue el caso del (Ex) juez octavo de instrucción de San Salvador Mario Osmín Mira Montes.

Y es que según relatan los abogados, en agosto 2017 la defensa de Rais presentó sendas denuncias de ilegalidades del caso, iniciando porque la información presentada por fiscalía para acusar al empresario era contradictoria, lo que ya levantaba sospecha que el proceso se fabricó con la única intención de perjudicar al Sr. Rais por fines económicos, con acusaciones falsas y con el fin de lograr que los jueces decretaran su detención.

El Relator de Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU pidió que se investigaran los hechos y producto de ello se descubrió el siguiente Fraude Procesal perpetrado por Wil Walter Ruiz (quien sigue laborando en la Fiscalía) quien es primo hermano de Douglas Meléndez Ruiz. Vamos a puntualizar los hechos:

El 18 de mayo 2016 el jefe de escuchas telefónicas Froilán Coto mediante memorándum (se logro obtener copia) informa a Douglas Meléndez que tiene cómo involucrar a Rais en un posible caso, por haber escuchado a dos abogados hablar de él.

El 19 de mayo 2016 Douglas Meléndez mediante memorándum, ordena a su primo Wil Walter Ruiz abrir una investigación en contra de Rais (este memorándum el Juez Mario Mira Montes decide guardarlo en caja fuerte y no tuvimos acceso a el por 5 años (finalmente se logro una copia, pues el original sigue en caja fuerte)

El 19 de mayo de 2016 piden informe a Medicina Legal.

AQUÍ, se comprueba uno de los tantos fraudes, el jefe de medicina legal Dr. Pedro Hernán Martínez con fecha 16 de mayo de 2016 responde a la solicitud de Fiscalía, O sea 3 días antes de iniciar la investigación ya estaban fabricando el informe. ¡Son tan burdos y descuidados que ni en las fechas pudieron armar el fraude correctamente!

Capturan con engaño a Rais el 22 de agosto de 2016, por supuesta fraude en medicina legal, pero no es sino hasta el día 23 de agosto del mismo año (ósea un día después de la captura que obtienen los expedientes de medicina legal y no el 16 de mayo de 2016 como lo dice el ex fiscal. ¿cómo podían saber y acusar a Rais de fraude sin tener los expedientes, ni mucho menos contar con las pruebas?

El ex Magistrado de la Sala Constitucional destituido por la asamblea legislativa por corrupción y hacer justicia selectiva, Carlos Sánchez Escobar, mintió al decir que Rais contaba con autorización judicial para intervención telefónica, lo cual ha quedado demostrado que nunca se tuvo y además cuando la fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla acusó falsamente a Enrique Rais, dice que se escucharon y tienen 78 llamadas telefónicas donde se escucha que pretenden cometer delito, al investigar ese supuesto número telefónico, resultó que no era de Rais, sino de una señora clienta del abogado Ernesto Gutiérrez que absolutamente nada tiene que ver con el caso falsamente fabricado, eran llamadas personales de abogado a clienta, al presentar la constancia de la compañía telefónica que ese número no pertenecía a Rais, ni era su voz, por ser claramente voz femenina, los fiscales del caso pidieron perdón al Juez Mario Osmīn Mira Montes que fue un error involuntario y que la técnico Ena Marisela Granado Ponce se equivocó . Pero justamente con esas supuestas llamadas telefónicas fue que Wil Walter Ruiz Ponce ordena la captura de Rais.

Confirma uno de los abogados de Rais en el juicio que: “Le pedimos al juez en agosto 2017 que observara a fiscalía que en ningún momento constaba la razón y el documento con el que se abrió la investigación penal, lo que de por sí, nos demostraba ya que todo el caso armado contra Enrique Rais era falso. Y luego, aparecieron de la noche a la mañana un memorando firmado por el Director del Centro de Escuchas (Froilan Coto) de fecha 18 de mayo de 2016 y una hoja de instrucción del fiscal general para el inicio de la investigación rubricada el 19 de mayo de 2016. De ambos documentos nunca se pudo ver los originales porque extrañamente el juez Mira Montes ordenó su resguardo bajo custodia y solamente dejar copias en el expediente.”

Precisamente, este medio tuvo a la vista la resolución dictada por el Juez Mira Montes, entonces juez octavo de instrucción, de fecha 07 de septiembre de 2017, en la que resuelve agregar al expediente fotocopia simple de una hoja de instrucciones del despacho del Fiscal General y un memorándum firmado por el entonces Director del Centro de Escuchas, Froilan Coto el 18 de mayo de 2016; a su vez ordena que ambos documentos en original sean resguardados bajo custodia del tribunal. ¿Qué podía ser tan trascendente de una hoja de instrucciones y un memorándum para ponerlos en custodia, sino fuera el hecho que no coinciden con la realidad del caso y se podían convertir en la prueba del fraude?

Los abogados de Rais cuestionan en la denuncia que los documentos que fueron presentados por los fiscales en septiembre de 2017 no coinciden con la realidad confrontada en la misma causa, por ejemplo, según la hoja de instrucción firmada por el entonces Fiscal General Douglas Meléndez el expediente contra el Sr. Rais se apertura el 19 de mayo de 2016; no obstante existen respuestas del Director del Instituto de Medicina Legal a consultas en el expediente de fecha 16 de mayo de 2016, es decir 3 días antes que se supone diera inicio la carpeta de investigación. Lo que a todas luces -según los abogados- comprueba la falsedad de los documentos sobre el inicio de la causa, ya que no existía base para acusar a Rais, sino que todo fue un montaje.

El montaje de memorandos en el expediente creado por Wil Walter Ruiz.

Lo comentado por el abogado de Rais, adquiere una dimensión mayor cuando presenta el contenido de la nueva denuncia contra Wil Walter Ruiz, en la que existen muestras claras de al menos dos documentos, también consistentes en memorándums supuestamente suscritos a fecha 18 de mayo de 2016 por el Sr. Andrés Amaya Flores, entonces jefe de la unidad anticorrupción de fiscalía.

Lo extraño para los abogados defensores es que esta supuesta información que fue usada para acusar a Rais, apareció hasta el 13 de enero de 2019 y no en septiembre de 2017 cuando fiscalía presentó el origen de la causa penal, documentos que fueron resguardados por orden del juez Mira Montes. Eso de por sí solo ya genera sospechas, pero además se vuelve más evidente la falsedad cuando se denota que del contenido de los documentos existe incongruencias entre lo que al parecer afirma allí el Sr. Amaya Flores, con lo que éste mismo expresó el 21 de septiembre de 2017 al ser entrevistado en el caso.

Profundizando en este hecho, resulta que el Sr. Amaya Flores al ser entrevistado por los fiscales de la causa el 21 de septiembre de 2017 afirmó no tener conocimiento de la información contenida en audios captados por el Centro de Escuchas y que fueron utilizados de forma ilegal y extemporánea contra Enrique Rais; curiosamente el 13 de enero de 2019 aparece un memorándum con supuesta fecha 18 de mayo de 2016 que habría sido firmado por Amaya Flores en el que daba detalles del contenido de los audios sobre los que se terminó acusando a Rais. ¿Cómo puede haber una versión por escrita distinta a lo declarado por el testigo? Y sobre todo cuando esa versión escrita que debía constar en el expediente desde el 18 de mayo de 2016 nunca existió sino hasta el 13 de enero de 2019. Eso se llama fraude, resaltaron los abogados.

También afirmaron que en la denuncia han solicitado al Fiscal General que llame a una nueva declaración al Sr. Amaya Flores, para esclarecer si es que mintió en su declaración o confirmar que los documentos que Wil Walter Ruiz introdujo en el expediente que oficiosamente abrió contra Enrique Rais son falsos. La denuncia también ha sido interpuesta contra Marisol Carolina Ramírez y Jairo Elenilson Flores.

Los abogados de Enrique Rais, ante la contundente prueba de las falsedades nuevamente hacen un llamado a las autoridades fiscales y judiciales que cumplan con lo peticionado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en el sentido que se realicen las investigaciones exhaustivas e independientes sobre los perpetradores de la privación de la libertad y otros derechos fundamentales de su cliente, para que tales hechos no queden en impunidad sin importar quién sea el responsable.

No descansaremos hasta llegar al fondo de esta trama fiscal y hasta llegar a todos sus responsables.

