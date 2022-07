Video muestra cómo sujetos atropellan y roban a un peatón en El Bronx

Un hombre de 39 años fue doblemente víctima de un par de sujetos en El Bronx, quienes primero lo atropellaron y luego le robaron sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado sábado, según un video recién publicado por la Policía de Nueva York, que busca a los dos malandros.

Las imágenes muestran las despiadadas acciones de los delincuentes, cuando un hombre cruzaba una vialidad, pero es alcanzado por un vehículo. A los pocos segundos un sujeto se acerca corriendo y quita las pertenencias a la víctima que yace inconsciente en la banqueta.

Hay otra persona implicada, la cual se observa en el video. La NYPD pide ayuda para localizar a los dos delincuentes.

“Los sospechosos golpean al hombre de 39 años con un auto, luego proceden a quitarle sus pertenencias”, indica el reporte sobre los hechos ocurridos a las 6:40 a.m. del sábado. “¿Conoce a estos tipos?”.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know these guys? On 7/23/22 at approx. 6:40 AM, opposite 898 E 169 St in the Bronx, the suspects struck a 39-year-old male with a car, then proceeded to forcibly take his property. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/RngQ1JUA4C