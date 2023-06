VIDEO | Conductora sale volando con su vehículo por la rampa de una grúa al estilo de «Los Dukes de Hazzard»

Una conductora salió volando por los aires en su vehículo cuando se distrajo y subió a la rampa de una grúa que estaba estacionada a un lado de la carretera en el condado de Lowndes, en Georgia, Estados Unidos.

El espectacular salto, al estilo de «Los Dukes de Hazzard», fue grabado por la bodycam de un policía que se encontraba atendiendo otro accidente de tránsito en el lugar. La conductora del vehículo, procedente de Talahassee, Florida, sobrevivió al percance, aseguraron las autoridades.

El accidente ocurrió el 24 de mayo pasado. La Policía, sin embargo, recién hizo público el video que grabó la cámara policial.

Dramatic body camera footage shows a car speeding down a Georgia highway, catching a tow truck ramp and flying about 120 feet through the air "Dukes of Hazzard"-style, authorities say.



