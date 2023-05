VIDEO | Alumno agrede a puñetazos a su profesor en plena aula de clases

Un accidente en la Interestatal 5 al oeste de Oregón resultó en la muerte de 7 personas, anunciaron las autoridades en una trágica actualización.

De a la Policía Estatal de Oregón, el accidente involucró dos semirremolques y un vehículo de pasajeros. Hasta el momento, aún no se tiene el número exacto de heridos.

El accidente tuvo lugar cerca del área de descanso de Santiam en la I-5 norte. Todos los carriles hacia el norte están cerrados.

At least three people are dead following a multiple-vehicle crash on northbound Interstate 5 Thursday afternoon, May 18. https://t.co/traRkSLlhh