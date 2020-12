Sacerdote y monja matan a joven religiosa por descubrir que ambos eran pareja

Joaquín Monier, si bien tiene 11 años, no espera para Navidad los mismos regalos que la gran mayoría de los chicos. De hecho, el niño, que vive en Río Gallegos, Argentina, hace 2 años que en la carta que le escribe a Santa Claus pide salud para su madre que está enferma de cáncer.

“Querido Santa Claus: mi nombre es Joaquín y tengo 11 años; algunos niños dicen que no existes pero yo tengo la esperanza de que sí, porque si no, nunca me hubieses traído regalos y bueno yo solo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir”, arranca la carta de Joaquín.

Y continúa: “Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más. Sé que desde los 9 años te pido este regalo y siempre lo cumples porque mamá está conmigo y mis hermanos y estoy súper feliz y agradecido”.

Luego, Joaquín le llevó su deseo a su vecino Horacio Huecke, el “Papá Noel”, quien lleva adelante una campaña solidaria en la que recolecta cartas de los chicos y junta juguetes para repartir a las familias más vulnerables de la ciudad.

Su mamá, Maira Barrera, en estos momentos atraviesa un complicado estado de salud a raíz de la enfermedad que padece desde hace 2 años. Desde entonces, Joaquín escribió la primera de sus cartas.

“Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él -que es el hermano más grande- y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer”, contó Maira. Y agregó cuál era su idea: “Prepararlo para que sepa que yo tenía que hacerme estudios y que iba a haber días donde no me sentiría bien”.

“Él lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”, cerró Maira, quien tiene dos hijos más de 7 y 5 años.