Reportan 43 presos muertos luego de un motín en cárcel de Ecuador

El presidente Joe Biden condenó “enérgicamente” el ataque con cóctel molotov contra la sede de un grupo antiaborto en la ciudad de Madison, en Wisconsin, ocurrido el domingo, informó un funcionario de la Casa Blanca.

A través de un comunicado la Casa Blanca se expresó un día después de que un agresor desconocido arrojara al menos un cóctel Molotov en una oficina del grupo activista pro-vida, Wisconsin Familia Actión (WFA), informó Fox News.

Madison police are investigating a possible arson on the city’s north side in the 2800 block of International Lane. @WISCTV_News3 pic.twitter.com/zSZSXic2zS

“El presidente Biden condena enérgicamente este ataque y la violencia política de cualquier tipo. El presidente ha dejado en claro a lo largo de su tiempo en la vida pública que los estadounidenses tienen el derecho fundamental a expresarse bajo la Constitución, sea cual sea su punto de vista. Pero esa expresión debe ser pacífica y libre de violencia, vandalismo o intentos de intimidación“, dijo la Casa Blanca.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, escribió en Twitter confirmando que el mandatario Biden condenó el ataque.

Hasta el momento, la policía se encuentra investigando el incidente como un incendio provocado, y conectó los hechos con las recientes filtraciones sobre una posible revocación de Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema para junio.

“El Departamento de Policía de Madison entiende que los miembros de nuestra comunidad están sintiendo emociones profundas debido a las noticias recientes que involucran a la Corte Suprema de los Estados Unidos”, señaló Shon Barnes, jefe de la policía de Madison en un comunicado.

“El domingo por la mañana temprano, nuestro equipo comenzó a investigar un incendio sospechoso dentro de un edificio de oficinas en el lado norte de la ciudad. Parece que el objetivo fue una organización sin fines de lucro específica que apoya las medidas contra el aborto“, agregó Barnes.

La policía reportó que alguien arrojó el cóctel molotov a las oficinas de WFA aproximadamente a las 6:00 a.m. el domingo, confirmó la presidenta de la organización afectada, Julaine Appling. En el exterior del edificio se logró ver un grafiti en letra cursiva con el mensaje: “Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco”.

La posible causa del ataque derivaría en la filtración a la prensa de un proyecto de opinión mayoritaria de la Corte Suprema escrito por el juez Samuel Alito que fue escrita en febrero, y que fue dada a conocer la semana pasada.

The Supreme Court has voted to strike down Roe v. Wade, according to an initial draft majority opinion written by Justice Samuel Alito and obtained by POLITICO.



“We hold that Roe and Casey must be overruled,” Alito writes. https://t.co/nl3JFLx9xg