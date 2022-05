Pasajero sin experiencia hace aterrizar avioneta en Florida tras problema con el piloto

Netflix podría comenzar a cobrar una cuota adicional a los usuarios que compartan la cuenta de la plataforma de entretenimiento con personas que no viven en el mismo domicilio a partir del cuarto trimestre de este año, informa The New York Times citando un documento interno de la empresa.

En ese mismo periodo, Netflix comenzaría a introducir anuncios publicitarios en sus contenidos mediante un nuevo plan de suscripción con un costo menor al actual.