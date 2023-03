Menor es encontrado con un tiro entre los ojos al interior de un automóvil en Florida

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió cerrar la sede diplomática del Vaticano en Nicaragua, aunque no existe de hecho una ruptura de las relaciones diplomáticas.

La petición fue hecha el domingo 12 de marzo e incluyó los cierres de la Nunciatura Apostólica, que es la representación vaticana en Nicaragua, y de la embajada nicaragüense ante la Santa Sede.

Ortega habría tomado esa decisión después de que se publicó una entrevista con el papa Francisco en Infobae, de Argentina, en la que el sumo pontífice calificó de «dictadura grosera» el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena de Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a 26 años y cuatro meses de cárcel.

Nicaragua no tiene embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre del 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Eliette Ortega Sotomayor, por lo que actualmente cuenta solo con una ministra consejera.

Infobae publicó la entrevista con el papa Francisco en razón de que este lunes 13 de marzo de 2023 cumple 10 años desde que fue ungido como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. En la entrevista, el periodista le comentó al Papa que Ortega hizo un ataque fuerte a la Iglesia Católica en Nicaragua: echó al nuncio apostólico y prohibió las procesiones de Semana Santa. Además, Ortega dijo: «Los obispos, curas y papas son una mafia».

El periodista entonces le preguntó al Papa qué pensaba de lo que dijo Ortega y el Santo Padre le respondió: «Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo», dijo.

Y continuó: «Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana de 1935… Son un tipo de dictaduras groseras, o, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas».

