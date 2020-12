Le pide a su futura esposa que NO use un vestido blanco en la boda porque no es “pura”; ella reaccionó así

Vamos a decirlo en blanco y negro: en las bodas, el vestido blanco de la novia significa que ella es virgen y que su futuro marido será el primer hombre de su vida. Obviamente, muchas cosas han cambiado con el tiempo y hoy en día, en pleno siglo XXI, esta idea suele ser no más que una tradición. Pero el protagonista de esta historia sí que lo ha tomado en serio.

Un hombre no identificado le pidió a su futura esposa que no use un vestido blanco en la boda porque no “es pura”; ella reaccionó de la manera más esperada: furiosa y, obviamente, ahora duda de su decisión de casarse.

Con el nombre de usuario SweetStickyThrowAway, el hombre de 32 años compartió su caso en Reddit para preguntar a otras personas su opinión sobre su postura. “Vengo de una casa muy religiosa con fuertes creencias cristianas y una de las tradiciones en mi familia es que si la mujer que se casa ya no es virgen, no debe usar un vestido blanco el día de su boda”, escribió.

A continuación explica que su familia sabe que la chica de 23 años no es virgen porque “mi mamá me preguntó cuando comencé a salir con ella si era pura, y fui honesto y le dije que tenía novios antes de conocerme”. Luego describe cuál fue la reacción de su prometida cuando le hizo tan extraña petición.

Inicialmente, “mi esposa se molestó mucho cuando le pregunté si podía usar un vestido de color el día de nuestra boda, pero estuvo de acuerdo, así que estamos buscando un vestido azul brillante en su lugar”. Sin embargo, ella cambió de opinión y ahora le ha dicho que no se casará con él “porque se siente muy humillada por toda la situación”.

Él asegura que no sabe por qué su solicitud genera tanto problema, así que los usuarios de Reddit le hicieron algunos comentarios: “Sé que me gustaría casarme con un hombre de 30 y tantos años que todavía tiene su cordón umbilical, quien también insistió en usar mi vestido para avergonzarme el día de mi boda”, escribió uno.

“Si quieres mostrar la historia sexual de tu prometida, ¿deberíamos asumir que usarás un esmoquin blanco para demostrar tu propia ‘pureza’?”, preguntó otro. “Para un tipo que se casa con una chica casi una década más joven, seguro que estás preocupado por lo que piensa mamá”, señaló un tercero.

Si bien la mayoría de los comentarios apoyan la postura de la chica, algunos expresan su postura en favor de las costumbres cristianas.