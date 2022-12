Joven mujer murió esperando ayuda 911: estuvo 18 horas atrapada en su auto durante la nevada histórica en el norte de Nueva York

Anndel Taylor, joven de 22 años, murió esperando ayuda tras varias llamadas al 911, al quedarse al menos 18 horas atrapada en su auto en medio de la tormenta que azotó el norte del estado Nueva York el fin de semana navideño.

Taylor fue una de la menos 28 personas muertas en Nueva York, en lo que la gobernadora Kathy Hochul llamó “la ventisca del siglo”, después de quedar atrapada cuando conducía a su casa desde el trabajo en Buffalo el viernes por la tarde.

Mientras estaba atrapada compartió una serie de videos con sus hermanas en Carolina del Norte. El último, justo después de la medianoche del viernes, la mostraba bajando la ventana cubierta de hielo para enseñar una camioneta cercana que también estaba atascada con las luces de emergencia encendidas, informó New York Post.

Ella “Le estaba diciendo a mi hermana que estaba asustada”, comentó Shawnequa Brown, a WSOC-TV.

Su familia cree que Taylor estuvo atrapada en su automóvil durante aproximadamente 18 horas antes de que la encontraran muerta el sábado, en la víspera de Navidad. “Llamó al 911 y los estaba esperando”, dijo su madre, Wanda Brown Steele, a la estación de televisión.

Ella piensa que su hija probablemente murió por envenenamiento con monóxido de carbono. “El automóvil estaba funcionando y la nieve seguía cayendo, por lo que bloqueó las tuberías, el tubo de escape”, dijo. “Luego, después de que el auto se apagó, fue cuando se congeló”.

“Todos los que intentaron llegar a ella se quedaron atascados”, agregó otra de sus hermanas, Tomeshia Brown. “Departamento de bomberos, policía, todos se quedaron atascados”, dijo, y preguntó por qué el “estado (NY) conocido por la nieve” no tenía vehículos de emergencia que pudieran operar durante la tormenta monstruosa.

La joven nativa de Buffalo creció en Charlotte y había regresado a Nueva York el año pasado para ayudar a cuidar a su padre enfermo. Pronto iba a cumplir 23 años. Ahora su familia pide ayuda para llevar el cuerpo de vuelta a Carolina del Norte.

