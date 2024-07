Donald Trump considera que Kamala Harris será “más fácil” de vencer

El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo a CNN el domingo que cree que la vicepresidenta Kamala Harris será más fácil de derrotar en las elecciones de noviembre que el presidente demócrata Joe Biden, quien se hizo a un lado como candidato de su partido.

Donald Trump afirmó que cree que la vicepresidenta Kamala Harris sería una contendiente más fácil de derrotar en las elecciones que el actual presidente demócrata Joe Biden. Trump comentó que, en su opinión, Harris carece del apoyo y la experiencia necesarios para competir eficazmente en una campaña presidencial.Estas declaraciones surgen en un contexto político tenso, ya que Biden decidió no postularse como candidato de su partido para las próximas elecciones.

Trump ve a Harris como una opción menos formidable, sugiere que su historial como vicepresidenta no es lo suficientemente sólido para ganar el respaldo de una mayoría significativa de votantes.

Además, Donald Trump, comento en sus redes sociales el mandatario estadounidense Joe Biden “no era apto” para ser candidato presidencial y “ciertamente no es apto para servir” como presidente.“El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir — ¡Y nunca lo fue! … Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente”.

¿Kamala Harris como candidata a la Presidencia de EU?

La vicepresidenta Kamala Harris, que ya sucedería a Joe Biden en caso de muerte o incapacidad, está muy bien situada para ser la elegida por los demócratas.

Hija de padre jamaicano y madre india, fue la primera mujer y la primera persona negra en convertirse en fiscal general de California, y más tarde la primera senadora con familia originaria del sur de Asia.

Como fiscal se labró una reputación de severidad que podría rentabilizar en una campaña en la que pesan mucho los temas relacionados con la delincuencia. Algunos progresistas, sin embargo, la critican por sus duras penas para delitos menores, que han afectado sobre todo a minorías.

Además, la vicepresidenta, de 59 años, tiene unos índices de popularidad anémicos, lo que podría llevar a los demócratas a optar por otro candidato.

