Cae en Guatemala alias “El Gordo”, pandillero de la 18-R, uno de los 100 Más buscados en El Salvador

De acuerdo a medios locales de Honduras, Ely Dioselina Tróchez falleció en un trágico accidente de tránsito, a pocas horas de contraer matrimonio, sin embargo, un trágico accidente vehicular le arrebató la vida y dejó un gran vacío entre su prometido, familiares y amigos.

El fatal percance vial ocurrió la madrugada de este sábado en La Ceiba, cuando Ely acababa de terminar su turno de trabajo. La licenciada en enfermería, de apenas 24 años de edad, había planeado contraer matrimonio con su prometido Austin Daniel, quien al enterarse del accidente recurrió a las redes sociales para dedicarle un nostálgico mensaje de despedida. en el accidente también falleció Melvin Javier Sosa, de 21 años, técnico de laboratorio.

“Nunca pensé que escribiría un mensaje así, hoy has dejado este mundo, dicen que Dios tiene una razón para todo, pero no entiendo. Ojalá me dijeras qué hacer. Eres la chica de mis sueños, para mí eres perfecta, aunque digas “nadie es más perfecto que Dios”, pero siempre serás perfecta para mí”, escribió en sus redes su prometido originario de Estados Unidos.

Ely ya había solicitado permiso en su trabajo para contraer nupcias e irse de luna de miel. Este sería uno de sus últimos turnos soltera. Hasta el momento las autoridades de la Sección de Accidentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) desconocen qué provocó el trágico accidente vial, destacó El Heraldo.