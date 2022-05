¡Brutal! Decapitó a su esposa frente a su bebé y luego paseó en moto con la cabeza

Las agresiones físicas en Nueva York podrían ocurrirle a cualquiera, como a un hombre que caminaba en la Tercera avenida en Manhattan y fue atacado sin motivo por un sujeto.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo, pero la Policía de Nueva York ( NYPD) apenas dio a conocer el video que muestra el momento exacto de la agresión sin causa aparente.

La víctima de 29 años caminaba cerca de la calle 63 cuando un hombre encapuchado lo agrede, según el video que muestra al sospechoso estacionar una bicicleta antes del ataque.

“Un hombre de 29 años estaba caminando cuando fue cortado en múltiples ocasiones en la espalda y el brazo por un hombre desconocido“, indicó el NYPD en su mensaje en Twitter.

NYC: On 5/26 at 1:50 pm, near 3 Avenue & E 63 Street in Manhattan, a 29-year-old male was walking when he was slashed multiple times in the back and arm by an unknown individual. If you have any information on the incident or suspect, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/X02VYeGpbZ